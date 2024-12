San Remo/Adamantina e Córrego Rico/Parapuã estão na final da Copa Vovozão

O predestinado e experiente bom jogador Esquerdinha, colocou o San Remo E.C. /Adamantina na grande final da Copa Judá Inter Municipal Vovózão acima de 50 anos de Futebol Médio.

Esquerdinha que já tinha saído como herói na abertura da competição, ao fazer o único gol do San Remo E.C. na vitória por 1 a 0, contra o Brahmanos F.C/ Bastos, tornou-se herói novamente, com sua habilidade e talento com a bola pés, mostrando seu bom futebol em campo e foi decisivo fazendo os dois gols na classificação por 2 a 0, diante do Lucélia E.C.

CÓRREGO RICO TAMBÉM NA FINAL

Bem posicionado e praticando grandes defesas evitando que sua equipe, o Córrego Rico F.C./ Parapuã sair com um resultado negativo diante do Flórida Paulista F.C., o bom goleiro Paulo foi fundamental na importante classificação da sua equipe para as disputas da final da competição.

Nas cobranças de penalidades, o goleiro defendeu duas cobranças e garantiu a vaga da sua equipe, na final ao vencer nas penalidades 5 a 4, o Flórida Paulista F.C., após empatar no tempo normal em 1 a 1

Os jogos das semifinais foram realizados neste sábado (7) no campo do Tênis Clube de Lucélia

ARBITRAGEM

José Paulo Quachio Jr. (Osvaldo Cruz) e Ivan Oliveira (Sagres)

ARTILHEIRO

Zé Roberto com 8 gols do Córrego Rico F.C./Parapuã

ORGANIZAÇÃO

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia

COORDENAÇÃO

Júlio José Moreno