FLÓRIDA: Troféu Melhores do Ano 2024 será entregue com show da dupla Vinni & Gustavo

A 16ª edição do Troféu Melhores do Ano – Flórida Paulista 2024 acontecerá na próxima quinta-feira (12), no Imperial Eventos. A cerimônia de premiação contará com uma noite de celebração, reconhecendo os destaques do ano na cidade, eleitos por meio de votação popular na plataforma Google.

O evento terá início às 19h com uma recepção calorosa aos convidados, seguida pela entrega dos troféus e um jantar dançante, prometendo uma noite memorável.

A animação ficará por conta da talentosa dupla floridense Vinni & Gustavo, que preparou um repertório diversificado para embalar os presentes até o final da festa.

A premiação é promovida pelo Grupo Folha Regional, que engloba o Jornal, TV e Sites, e tem como objetivo valorizar os profissionais e empresas que se destacaram ao longo de 2024.