Suspeito de furtar roçadeira é identificado pela Polícia Civil de Junqueirópolis

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por intermédio da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, recuperou nesta segunda-feira (9) uma roçadeira motorizada profissional furtada no final de agosto em uma obra no bairro Florenza, em Junqueirópolis. A ação também resultou na identificação de um suspeito envolvido no caso.

Assim que o furto foi registrado, os agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) iniciaram diligências para identificar o autor do crime e localizar não apenas a roçadeira, mas também outras ferramentas que foram subtraídas de um cômodo da construção.

Durante o curso das investigações, os policiais civis receberam informações de que uma pessoa estava oferecendo para venda um equipamento com características similares às da roçadeira furtada. Após aprofundar as apurações, os agentes identificaram o suspeito, um homem de 38 anos. Questionado, ele confessou ter adquirido a roçadeira por R$ 200 de um indivíduo desconhecido, alegando não saber que o equipamento era produto de crime.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt



A roçadeira foi entregue espontaneamente à Polícia Civil pelo suspeito. Após a vítima reconhecer o equipamento como sendo de sua propriedade, o objeto foi formalmente apreendido e devolvido ao legítimo dono.

O inquérito policial segue em andamento com o objetivo de localizar as demais ferramentas furtadas e esclarecer completamente as circunstâncias do crime. O suspeito, inicialmente, poderá responder pelo crime de receptação, previsto no Art. 180 do Código Penal. No entanto, novas evidências poderão resultar em alterações na tipificação penal.

A Polícia Civil reforça a importância de que a população colabore com informações que auxiliem no combate à criminalidade. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 197, contribuindo para o sucesso das investigações.