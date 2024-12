Prefeita de Osvaldo Cruz é eleita presidente da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista

A prefeita de Osvaldo Cruz, Vera Lucia Alves (PP), foi eleita como a nova presidente da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista (AMNAP) durante uma assembleia realizada nesta sexta-feira (13), em Adamantina.

Vera Morena será a primeira mulher a liderar a associação fundada em 1977 e composta por 30 municípios, que abrange uma região desde Queiroz e Herculândia até Panorama.

“Vamos ouvir os prefeitos amigos, vice-prefeitos e vereadores para fazermos o que é o melhor para o desenvolvimento da nossa região”, afirmou a nova presidente.

A AMNAP tem como objetivo promover a união de esforços entre as cidades da Nova Alta Paulista, organizadas nas microrregiões de Tupã, Adamantina e Dracena. Juntas, essas localidades somam uma população de aproximadamente meio milhão de habitantes, nas regiões administrativas de Presidente Prudente e Marília.

Como presidente, Vera terá a missão de fortalecer ainda mais a colaboração regional, promovendo avanços para os municípios e consolidando parcerias estratégicas.

“É uma honra assumir essa responsabilidade e representar as cidades da Nova Alta Paulista. Como primeira mulher à frente da AMNAP, reforço meu compromisso de trabalhar com dedicação para unir forças e buscar soluções que beneficiem nossa população”, concluiu Vera.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

No dia 3 de janeiro de 2025, será realizada a eleição do novo presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios (CIM). A iniciativa tem como finalidade viabilizar convênios estaduais e federais, além de promover compras coletivas que reduzem custos para as cidades participantes.

Atualmente, o prefeito de Tupã, Caio Aoqui (PSD), ocupa a presidência tanto da Amnap quanto do CIM, deixando um legado que será continuado com o novo comando.