JUNQUEIRÓPOLIS: Loja Maçônica faz doação de R$ 80 mil para a Santa Casa

A Irmandade da Santa Casa de Junqueirópolis anunciou, com grande gratidão, a generosa doação de R$ 80.000,00 realizada pela Loja Maçônica Acácia de Junqueirópolis.

O montante foi destinado à aquisição de um Aparelho de Anestesia Fabius Plus XL Configuração Smart, acompanhado de um Monitor Vista 120 Configuração C com Capnografia, um equipamento moderno e essencial para o funcionamento do Centro Cirúrgico da Santa Casa.

O custo total do referido aparelho foi no valor total de R$ 125.480,60, sendo complementado com recursos próprios da Santa Casa.

A diretoria da instituição informou que o novo equipamento já está disponível para uso e destacou sua importância para aprimorar os serviços cirúrgicos oferecidos pelo hospital.

Em nota, a Santa Casa expressou seus agradecimentos: “Agradecemos à Loja Maçônica Acácia pela valiosa doação que fortalece ainda mais o nosso trabalho em prol da saúde da população. Também agradecemos a toda a comunidade que participa ativamente das atividades da nossa instituição, possibilitando contribuições significativas como esta.”

A ação reforça o impacto positivo da solidariedade e do trabalho conjunto entre a sociedade civil e as instituições de saúde para o benefício da comunidade de Junqueirópolis.