JUNQUEIRÓPOLIS: Vereador cobra complemento do projeto de revitalização da Praça Álvaro Junqueira

O vereador Anderson Neguin, por meio de suas redes sociais, reafirmou sua cobrança pelo término da revitalização da Praça Álvaro Junqueira, localizada no centro de Junqueirópolis. Segundo ele, o projeto foi aprovado há quatro anos e previa uma série de melhorias no local, mas as obras não foram concluídas conforme o projeto apresentado e aprovado.

Entre os pontos destacados por Anderson Neguin, está a ausência de cobertura no palco da praça, que, de acordo com ele, prejudica a funcionalidade do espaço para eventos. “A falta de cobertura no palco, além de deixar o local desprotegido, também gera gastos adicionais para a Prefeitura, que precisa arcar com a instalação de tendas em dias de eventos”, afirmou o vereador.

Anderson Neguin reforçou que o projeto aprovado deve ser executado integralmente, como previsto originalmente. “Continuarei cobrando, pois o projeto foi apresentado e aprovado, portanto, precisa ser executado pela Prefeitura”, concluiu.

A Praça Álvaro Junqueira é um espaço central e de grande importância para a comunidade de Junqueirópolis, frequentemente utilizado para eventos culturais e sociais. A conclusão das obras segue sendo uma das prioridades do mandato do vereador.