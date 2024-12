Polícia Militar faz prisão de criminoso envolvido no furto de peças e módulos de veículos

Policiais Militares fizeram nesta sexta-feira (20) a prisão de um criminoso, e identificaram outros dois, que pode levar ao esclarecimento acerca da recente onda de furtos a peças de veículos, como caminhões e ônibus, sobretudo de frotas das prefeituras municipais.

Conforme a PM, a corporação foi comunicada pelo 190, e compartilhou com as equipes de serviço, sobre atitude suspeita pela Avenida José Silveira de Mendonça, em Lucélia, em uma oficina mecânica, na madrugada de hoje.

Equipes de Lucélia foram ao local e atualizaram via rádio que os indivíduos suspeitos haviam deixando o espaço após a prática do furto, tomando rumo em direção à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), sentido interior/capital.

Uma equipe de Inúbia Paulista se deslocava a Lucélia em apoio à ocorrência e a partir da informação irradiada observou no contrafluxo um automóvel VW Voyage em alta velocidade, conforme as mesmas características informadas pelos colegas.

Diante da suspeita a equipe de Inúbia Paulista fez o retorno e com os sinais sonoros e luminosos da viatura ligados começou o acompanhamento ao automóvel suspeito, sem que o veículo suspeito obedecesse à ordem de parada.





Durante o acompanhamento, conforme a PM, o passageiro retirou o braço para fora da porta, segurando uma arma de fogo.

Já próximo à penitenciária de Osvaldo Cruz, uma equipe daquela cidade, também em apoio à ocorrência, realizou o cerco obrigando o veículo a parar no acostamento. Três indivíduos – um deles armado – desembarcaram e fugiram para um matagal. O condutor permaneceu no carro.

Foram realizadas buscas pessoais e no automóvel. No interior do veículo os policiais encontraram peças de caminhões, módulos eletrônicos e baterias, objetos do furto. O condutor recebeu voz de prisão.

O caso foi apresentado pela PM ao plantão da Polícia Civil de Adamantina. Foram apreendidos o veículo usado pelos criminosos, uma máquina de cartão de crédito, dois aparelhos celulares e a roupa usada na prática do crime.





Além do indivíduo preso, dois indivíduos foram identificados a partir de documentos localizados no veículo e em um hotel onde estavam hospedados. As vítimas compareceram na delegacia para o registro da ocorrência.

Os furtos a peças de caminhões e ônibus, sobretudo de frotas das prefeituras, passaram a se tornar frequentes desde o último mês. Ocorreram em Adamantina, Lucélia, Pacaembu e outras cidades da região.

Em Adamantina, em novembro, foram furtadas peças de três ônibus escolares e de um caminhão frigorífico da merenda escolar. Em Lucélia, no começo de dezembro, seis ônibus da frota municipal tiveram peças levadas pelos criminosos.

A investigação agora vai tentar mapear a ação do bando que teve um integrante do grupo preso nesta sexta-feira pela PM, para avaliar se há conexão entre os crimes, identifica o fluxo das peças no mercado e seus receptadores.