PARAPUÃ: Carlinhos Trintin se elege vereador e retorna a Câmara depois de 14 anos

ENTRE NO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PARAPUÃ E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/DI2LF1vSvgh3a04149LFUi

Luis Carlos Trintin, conhecido popularmente como “Carlinhos Trintin”, com grande experiência política em Parapuã retorna depois de 14 anos à Câmara Municipal.

Eleito na eleição deste ano, onde concorreu pelo Partido Progressista (PP), Carlinhos Trintin tem um grande conhecimento e história na política parapuense. Já exerceu o mandato de vereador por três legislaturas e ainda ocupou cargo na administração municipal. Agora após 14 anos volta ao legislativo.



Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Carlinhos Trintin afirmou que a campanha política foi marcada por momentos de alegria e reconhecimento das famílias onde visitou. “Fui muito recebido e vi que as pessoas estão com esperança no meu trabalho e apostando na minha experiência”, afirmou.

ENTRE NO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PARAPUÃ E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/DI2LF1vSvgh3a04149LFUi



Carlinhos Trintin ainda destacou que com sua experiência política, o seu trabalho será focado em cumprir fielmente o trabalho de vereador que é fiscalizar o executivo e ao mesmo tempo buscar contribuir para a melhor qualidade de vida da população, aprovando leis e propondo projetos. “Vou fiscalizar com certeza, porém não serei contra o que for bom para a população e para isso quero dialogar com todos os setores da comunidade”, frisou.

Finalizando, Carlinhos Trintin agradeceu a confiança da população de Parapuã, bem como de empresários que se engajaram na sua campanha e aos deputados Fausto Pinato e Roquinho. “Parapuã pode contar com o meu trabalho e minha dedicação em favor de melhorar cada vez mais a nossa cidade”, finalizou.