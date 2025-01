Documentários que resgatam memórias da história e do futebol floridense são finalizados

“Flórida Paulista, nossa terra, nossa gente” e “Memórias do futebol floridense” serão exibidos em 2025



Ficou para 2025 a apresentação pública dos documentários “Flórida Paulista, nossa terra, nossa gente” e “Memórias do futebol floridense”. Produzidos pelos jornalistas Diego Fernandes Silva e Rafael Massarotte Servi, obras que prometem a valorização das tradições, da cultura e do esporte da cidade de Flórida Paulista.



Os documentários trazem relatos emocionantes de moradores locais que vivenciaram ou contribuíram para a construção das histórias e cenários retratados.

Segundo os produtores, a apresentação será feita em duas etapas. Inicialmente, haverá um encontro reservado aos integrantes do projeto, seguido por uma sessão aberta ao público no formato de “Cinema ao ar livre”. A ideia é proporcionar uma experiência única para a população, que poderá assistir aos documentários em um ambiente descontraído e coletivo.

Além das exibições, cópias das obras serão distribuídas para as escolas municipais e para a Escola Estadual Dr. Pércio Gomes Gonzáles, garantindo que as novas gerações também possam conhecer e valorizar as histórias da cidade.

“Foi um trabalho intenso, com meses de entrevistas, captação de imagens, produção e edição. Em breve, vamos compartilhar com a cidade um pouco da sua própria riqueza, contada nos documentários audiovisuais”, afirmam Diego Fernandes e Rafael Massarotte, destacando o orgulho pelo projeto que resgata a memória de Flórida Paulista.

Os documentários foram viabilizados por meio dos recursos da Lei Federal Paulo Gustavo, com o apoio do Ministério da Cultura e da Prefeitura de Flórida Paulista, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura. O projeto também conta com a parceria do jornal e site Folha Regional.