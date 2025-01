FLÓRIDA: José Andriotti e Tairo Ferrarezi são empossados prefeito e vice

Nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro, aconteceu a sessão solene de posse do prefeito eleito José Andriotti, do vice-prefeito eleito Tairo Ferrarezi e dos vereadores que irão compor a nova Câmara Municipal de Flórida Paulista para o mandato 2025 à 2028.

A sessão solene de posse foi realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação, que recebeu além dos eleitos, seus familiares e um grande número de pessoas da comunidade. Presença especial do prefeito que está deixando o cargo Wilson Fróio Junior que compôs a mesa principal dos trabalhos.





Conforme estabelece a Lei Organiza Municipal, a sessão solene foi aberta e conduzida inicialmente pelo vereador Professor Rafael que foi o mais votado na última eleição, conforme prevê a Lei Organiza Municipal. Após foi eleita a nova Mesa da Câmara Municipal.

O prefeito eleito José Andriotti e o vice-prefeito eleito Tairo Andriotti após realizar o compromisso de posse, foram empossados oficialmente, com a assinatura do livro de posse, sendo a partir de agora oficialmente prefeito e vice de Flórida Paulista para o mandato 2025 à 2028.





O novo vice-prefeito Tairo Ferrarezi em seu discurso agradeceu a população e destacou a sua confiança em realizar uma administração eficiente em todos os setores para Flórida Paulista.

Bastante aplaudido e emocionado o novo prefeito José Andriotti, em seu discurso chamou o vice-prefeito Tairo Ferrarezi para ficar ao seu lado.

No discurso José Andriotti agradeceu a confiança da população floridense e destacou o seu compromisso de uma gestão séria e transparente, ressaltando o seu compromisso com a austeridade com o recurso público, onde acredita que desta forma será possível investir nas diversas áreas e assim trabalhar para o desenvolvimento de Flórida Paulista e uma melhor qualidade de vida para a população.

Finalizando o seu discurso José Andriotti parabenizou os vereadores eleitos e ressaltou a importância de um trabalho conjunto, destacando que irá procurar atender todos os vereadores, independentemente de partido político.

Após o encerramento da sessão solene o novo prefeito e vice foram até o Paço Municipal onde receberam as chaves da Prefeitura e demais documentos das mãos do prefeito que está saindo Wilson Fróio Junior que estava acompanhado de sua esposa Nelci Fróio. Também esteve presente os novos secretários municipais.