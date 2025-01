JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito Neto Furini e vice Daniel Marques iniciam mandato com reunião com funcionários e benção

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

O novo prefeito de Junqueirópolis, Neto Furini e o vice-prefeito Daniel Marques após a posse oficial realizada no dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro, já iniciou os trabalhos no Paço Municipal.

O primeiro dia de trabalho da nova gestão municipal, foi iniciado com o prefeito Neto Furini e vice Daniel Marques se reunindo com os servidores do Paço Municipal onde reafirmou o compromisso de muito trabalho, transparência e zelo com os recursos públicos, e recebeu benção do padre e pastores.

Na oportunidade também estiveram presentes alguns vereadores entre eles o presidente da Câmara, vereador Edvaldo Carvalho.

Ainda o prefeito, vice e alguns vereadores estiveram no Almoxarifado Municipal onde se reuniu e conversou com a equipe de Obras e demais setores.

O prefeito e vice nomearam a equipe de secretários que estarão trabalhando no comando da gestão, tendo sido anunciado no mês de dezembro e já nomeado, iniciando os trabalhos.

Os novos secretários municipais são:

Adílio Bortolatto – Diretor Administrativo

Andressa Priscila de Oliveira Cazula – Diretora de Licitação





Edson Takanori Kawano – Diretor de Agricultura

Cristiana Rigueira – Diretora de Contabilidade

Joaquim Rosa Corradi – Diretor de Obras

Carlos Eduardo Silva Francia – Diretor Jurídico

Cláudia Vellone – Diretora de Assistência Social

Letícia Ortolani – Diretora da Saúde

Maria Edna Bonancim – Diretora da Educação