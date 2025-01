Pacaembu mantem tradição da Folia de Reis com apresentação pública

Pacaembu foi palco neste domingo, 5 de janeiro, mais uma vez da tradicional festa folclórica de Folia de Reis.

O evento este ano ocorreu na Praça Hermenegildo Vieira no Bairro Guaraniúva que recebeu pessoas da comunidade e contou com a presença de autoridades municipais.

Relembrando a visita dos reis magos ao menino Jesus, a festividade englobou cantoria de fé e seus versos foram preservados e passados para todos os presentes.

A festividade ocorre em Pacaembu desde a sua fundação em 1949 e envolveu foliões de Pacaembu, mantendo a tradição até os dias de hoje.

Este folclore nacional de Folia de Reis tem significância no interior dos Estados e a cidade de Pacaembu decretou o dia 6 de janeiro como Feriado Municipal, através da Lei Municipal Nº 9.111 de 19 de março de 1981.

A Folia de Reis foi trazida para o Brasil pelos portugueses na época da colonização e nas festividades, os grupos saem caminhando pelas ruas das cidades, levando as bênçãos do menino Jesus para as pessoas que recebem a comitiva.