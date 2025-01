Homem é preso após usar revólver para ameaçar o próprio tio

Na noite deste domingo (5) um homem foi preso pela Polícia Militar por posse irregular de arma de fogo em Pracinha. A ocorrência foi pouco depois das 22h. Com o acionamento pelo 190 os policiais foram até o local informado e deram procedimento ao caso.

Conforme a PM, no local a vítima relatou que após desentendimento familiar com seu tio, o acompanhou até seu quarto onde municiava um revólver Taurus.

Temendo ameaças, entrou em luta corporal e conseguiu retirar o armamento de seu tio, acionando a PM e guardando consigo o armamento em uma bolsa de couro, até a chegada da equipe.

Diante do exposto, as partes e objetos foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil em Adamantina onde o delegado tomou as devidas providências. O autor permaneceu preso à disposição da Justiça, para a audiência de custódia.