Grêmio Prudente x São José: ingressos estão à venda para jogo pela Série A2 do Paulista

Os preços com desconto valem até às 17h do dia do jogo. Crianças de até 6 anos não pagam, mas é preciso retirar o ingresso gratuito na loja oficial do clube, localizada em um edifício comercial na Avenida Coronel Marcondes, número 3700, sala 44, no Jardim Bongiovani. O espaço funciona das 9h às 18h.