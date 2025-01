PACAEMBU: Missa desta quarta-feira marca a despedida do Padre Jurandir

A Missa de Ação de Graças desta quarta-feira, 22 de janeiro, às 19h30, será um momento especial com a despedida do Padre Jurandir Fernando Noronha, que, durante seis anos, liderou a Paróquia Nossa Senhora das Graças de Pacaembu com dedicação e compromisso.

O sacerdote, que iniciou sua missão em Pacaembu em 2019, deixa um legado significativo na comunidade, tanto na dimensão espiritual quanto na administrativa, marcando sua passagem com serviços pastorais, celebrações e melhorias na infraestrutura da paróquia.

Padre Jurandir nasceu em 25 de janeiro de 1976 e foi ordenado em 27 de dezembro de 2003. Agora, ele assumirá a Paróquia São João Batista de Marília, seguindo os direcionamentos da Diocese.

A comunidade é convidada a participar da celebração, agradecendo pelo período de convivência e se despedindo com carinho e gratidão de Padre Jurandir, que inicia uma nova etapa de sua caminhada sacerdotal.

(Com informações do O Pacaembuense)