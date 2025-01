Morador de Lucélia faz vídeo sobre acidente com jardineira ocorrido em 1954

O luceliense Marcelo Braguini Ferreira, apaixonado por trens e que desenvolveu o Bicilinha, uma bicicleta que anda sobre os trilhos. Uma bela invenção de sucesso que atrai muitos curiosos a 24 anos em busca de um passeio.

O Marcelo sempre gostou de trem e resolveu pesquisar um acidente, talvez o mais trágico ocorrido no KM 611 (território de Adamantina) nos seus 71 anos de História. No dia 02 de fevereiro de 1954 um ônibus apelidado de “jardineira” com 35 passageiros vinha no sentido Adamantina/Lucélia Quando por volta das 15hs, o trem de passageiros de prefixo PJ3 que vinha no sentido contrário, atingiu a jardineira parada sobre a via devido a seu motor ter afogado em meio aos trilhos.

Com a colisão a jardineira foi arrastada por 100 metros e pegou fogo matando 29 passageiros, e uma vítima morreu em seguida no hospital, restando apenas 5 pessoas sobreviventes.

O Lelotrem como é conhecido o Marcelo, fez uma pesquisa reunindo fotos e artigos que já foram escritos na internet, e resolveu fazer um vídeo no local, com 20 minutos de duração que está disponível em seu canal do YouTube Canal Lelotrem – www.youtube.com/@lelotrem, explicando e mostrando como foi e o local mais preciso do acidente.

Ele fez filmagens com drone e esteve no local do acidente, conhecido como “curva da morte”, que fica próximo do pontilhão que liga as cidades de Lucélia e Adamantina.

O acidente com a jardineira é considerado o mais grave já registrado na cidade de Lucélia e Adamantina e é lembrado pelos antigos como algo que não deveria ter acontecido pelas cenas trágicas que deixou.