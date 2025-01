IRAPURU: Inaugurada a unidade da Real Móveis Eletro no centro da cidade

No último sábado, dia 18 de janeiro, a cidade de Irapuru celebrou a inauguração de uma unidade da Real Móveis Eletro, localizada na Avenida Nove de Julho, 455, no centro da cidade.

Sob o comando dos empresários José Batista Gonçalves e Ricardo Baldo Batista, a Real Móveis Eletro continua sua expansão, já bem estabelecida em cidades como Pacaembu, Junqueirópolis, Tupi Paulista, Adamantina e Flórida Paulista.

A nova loja chega trazendo uma ampla variedade de produtos de qualidade, além de preços promocionais e condições especiais de pagamento, oferecendo mais opções à população de Irapuru.

A solenidade de inauguração contou com a presença dos proprietários, seus familiares, autoridades municipais e um grande público da comunidade local. A loja, que foi elogiada por sua estrutura espetacular, atraiu muitas pessoas para conhecer as novidades.

O evento também trouxe muita diversão, com a presença do Palhaço Todinho e outros personagens, garantindo entretenimento para toda a família. Nos primeiros dias de funcionamento, o movimento tem sido intenso, com muitos clientes aproveitando para conferir os produtos e preços especiais.

A nova unidade da Real Móveis Eletro promete ser um grande sucesso em Irapuru. Não perca a oportunidade de visitar a loja e conferir tudo o que ela tem a oferecer!