LUCÉLIA: Lions se despede da companheira Renata Feliciano

Por: Fontaine Tazinazzo

Lions Clube de Lucélia



O Fim de semana foi de profunda comoção em Lucélia com a partida repentina de Renata Feliciano Ferreira. Empresária dedicada, ao lado do marido, Dr. Heitor Ferreira, administrava o escritório de contabilidade Exactus.

Renata faleceu no sábado, deixando um legado de amor e dedicação, sendo esposa, mãe da advogada Dra. Bruna Ferreira e do jovem Lucas, e companheira atuante do Lions Clube há mais de 20 anos.

Conhecida por sua bondade e generosidade, Renata marcou a vida de muitos com suas ações e seu coração acolhedor.



Durante sua despedida, cujo velório e sepultamento ocorreram no domingo, incontáveis homenagens foram prestadas, evidenciando o impacto que ela deixou na comunidade. Sua dedicação ao próximo e seu espírito solidário permanecerão como exemplo eterno.

Renata deixa saudades profundas, mas também um legado de amor e altruísmo que jamais será esquecido.

O Grupo Folha Regional se solidariza com a família neste momento de luto.