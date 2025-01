FLÓRIDA: Definidos os semifinalistas com duas rodadas de antecedência no Campeonato de Férias

A 8ª rodada do Campeonato de Férias de Futsal de Flórida Paulista aconteceu na última sexta feira (24), e nesta rodada que poderia acirrar toda a disputa para a segunda fase, no fim houve a combinação de resultados perfeita para já definir todas as equipes classificadas para a semifinal da competição.

Na primeira partida o Eletro Lis/Retribuir venceu o Escritório Cruzeiro do Sul/River City pelo placar de 5 a 2. Gols de Vitor Natan (3 vezes) e Evinho (2 vezes), enquanto Claudio e Matheus Lima descontaram para o River City. Com o resultado da partida, o Eletro Lis se classificou para a semifinal.

Logo em seguida a equipe do Tripinha/Etron Baterias/CW Motos/Japacar também teve sua vaga garantida para a semifinal, após vencer por 7 a 3 a equipe do Blue Lions. Os gols foram marcados por Marcelo (3 vezes), Dri (2 vezes), Cassio e Marcio, para o Tripinha, enquanto o Blue Lions marcou com Miguel (2 vezes) e Vinicius.

Para encerrar a 8ª rodada houve a vitória do Escritório Costa Oliveira/Giba’s sobre o Organização Flórida de Contabilidade por 7 a 3. Gols feitos por Lu (2 vezes), Anderson, Diogo, Vinicius, Pedro e um contra para a equipe vencedora, enquanto Kauã Porto (2 vezes) e Murilo descontaram. Ambas as equipes tiveram sua classificação garantida para as semifinais, devido aos resultados de seus adversários.

Apesar de já ter a definição das equipes classificadas, a emoção do campeonato ainda não acabou, pois, as posições de todos os classificados ainda não estão garantidas, e isso pode alterar todas os jogos das semifinais, até porque será pelo confronto entre 1° lugar e 4° lugar, além da disputa entre 2° lugar e o 3° lugar.

O Campeonato de Férias de Futsal irá continuar nesta segunda feira (27) com a disputa da 9ª rodada, tendo mais três jogos em disputa. A partir das 19h15 o Escritório Cruzeiro do Sul/River City quer se despedir do campeonato com uma vitória sobre o Cansados FC. Em seguida a equipe do Blue Lions quer ter sua segunda vitória, desta vez enfrentando o Athletic City como adversário. E para encerrar a noite um jogo que pode mudar a classificação, com o confronto entre o Escritório Costa Oliveira/Giba’s tentando tirar a invencibilidade do Tripinha/Etron Baterias/CW Motos/Japacar.

Confira a classificação abaixo: