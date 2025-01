PACAEMBU: Reunião com comerciantes e empresários discute melhorias para o comércio local

De iniciativa do vereador Donizete, o “Dony”, uma reunião realizada nas dependências da Câmara Municipal nesta sexta-feira (24), reuniu comerciantes e empresários de Pacaembu para debater melhorias e incentivos ao comércio local.

O encontro contou com boa adesão e gerou discussões produtivas sobre diversas demandas do setor.

Entre os temas abordados, destacou-se a necessidade de melhorias na infraestrutura da cidade, inclusive na área central e a coleta de opiniões para identificar os principais desafios enfrentados pelos comerciantes. Além disso, discutiu-se a oferta de cursos profissionalizantes, com o objetivo de capacitar mão de obra e fomentar o desenvolvimento do comércio.

Outro ponto de destaque foi a situação da área industrial do município. Os participantes sugeriram a elaboração de um pedido para disponibilizar terrenos na área, visando atrair empresas e promover a instalação de novos empreendimentos. No entanto, a área industrial adquirida pela Prefeitura foi alvo de críticas, já que, até o momento, não foram realizadas infraestrutura ou ações no local.

Também foi levantada a questão da ausência dos tradicionais enfeites de Natal instalados pela Prefeitura no último ano, o que gerou insatisfação entre os comerciantes.

Os participantes ressaltaram a importância de estipular um calendário anual de eventos, incluindo ações culturais, para fortalecer o comércio e atrair mais consumidores ao município.

Como encaminhamento, todo o conteúdo discutido será estruturado e levado para uma nova reunião, na qual as propostas e os pedidos serão apresentados ao Poder Executivo para análise e possíveis ações.

O vereador Dony destacou a importância da união entre o comércio e a Câmara Municipal, reforçando o compromisso de buscar soluções e melhorias para o setor. “Esse é apenas o primeiro passo. Precisamos continuar trabalhando juntos para alcançar resultados que beneficiem toda a comunidade”, concluiu o vereador.