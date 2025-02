PACAEMBU: Novas reclamações sobre o mato no Cemitério Municipal

Nos últimos dias, nossa reportagem voltou a receber diversas reclamações sobre a situação do Cemitério Municipal de Pacaembu. O principal problema apontado pelos munícipes é a grande quantidade de mato crescendo entre as sepulturas e em outros pontos do local, causando incômodo aos familiares que visitam o espaço.

Uma mulher que conversou com nossa equipe, lamentou as condições da sepultura de sua mãe. “Vim visitar minha mãe e me deparei com muito mato ao redor da sepultura. Isso é muito triste”, desabafou.

Nossa reportagem esteve no Cemitério Municipal de Pacaembu nesta semana e constatou que, de fato, o mato está presente em diversos pontos do local. Um senhor que também estava no cemitério comentou sobre a situação: “Nesta época do ano, o mato cresce muito rápido. Como há poucos servidores para fazer a limpeza, seria necessário que a administração deslocasse mais funcionários para esse serviço.”

Além disso, nossa reportagem verificou que, em algumas áreas destinadas aos novos sepultamentos, ainda não há ruas concretadas, o que favorece o crescimento descontrolado do mato e o acúmulo de sujeira.

Vale lembrar que o Cemitério Municipal de Pacaembu tem sido alvo de críticas há anos, com frequentes cobranças da população para melhorias na limpeza, manutenção e infraestrutura. Os munícipes esperam que providências sejam tomadas para garantir melhores condições e mais respeito aos entes queridos que ali descansam.