Homem é preso por violência doméstica em Lucélia

Na noite deste sábado (1º), um homem foi preso pelo crime de violência doméstica em Lucélia.

De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão. Ao chegarem ao local, os policiais ouviram gritos vindos do interior da residência. Diante da situação, iniciaram o contato com os moradores.

Instantes depois, um homem saiu da casa, seguido por uma mulher, que relatou ter sido agredida pelo companheiro. Segundo a vítima, ela foi atingida com um soco no rosto e sofreu empurrões, resultando em lesões nos lábios e nas mãos.

Inicialmente, a mulher não quis representar contra o agressor. No entanto, foi informada de que o crime é de ação penal incondicionada, ou seja, a denúncia segue independentemente da vontade da vítima. Diante disso, aceitou receber atendimento médico e, posteriormente, foi encaminhada ao Plantão da Polícia Civil em Adamantina.

O autor das agressões foi preso e colocado à disposição da Justiça.