Dracena terá Feirão de Emprego da Eixo SP nesta sexta

Moradores de Dracena e de municípios da região que estão em busca de emprego terão uma boa oportunidade de colocação no mercado de trabalho. A Eixo SP Concessionária de Rodovias estará recebendo currículo dos interessados em atuar em áreas operacionais nesta sexta-feira (7), das 9h às 13h, no Senai, na Avenida Expedicionários, 260, no SENAI.

As opções de vagas são para ajudante geral (serviços de conservação), inspetor de tráfego, motorista com CNH categorias B, D e E, operador de motosserra e motopoda, operador de roçadeira e tratorista.

Os interessados em alguma destas vagas devem levar currículo e documento com foto para preenchimento da ficha de cadastro. Para o cargo de inspetor de tráfego, motorista e tratorista, além desses documentos, é preciso levar também a CNH correspondente. Os candidatos aprovados farão parte do banco de talentos da Concessionária e serão chamados a compor a equipe assim que novas oportunidades forem abertas.

A promoção do Feirão de Emprego faz parte do compromisso da Eixo SP em contribuir com o desenvolvimento das comunidades inseridas no trecho de concessão.

SERVIÇO:

Feirão de Emprego de Dracena

Dia: 7 de fevereiro

Horário: 9h às 13h

Local: Senai

Endereço: Avenida Expedicionários, 260 – SENAI DRACENA

SOBRE A EIXO SP

A Eixo SP Concessionária de Rodovias administra mais de 1.221 km de estradas que passam por 62 municípios da região de Rio Claro, no centro do Estado, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul. O maior contrato sob supervisão da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) terá investimentos na ordem de R$ 14 bilhões em obras de ampliação, conservação, além da modernização de serviços ao usuário. Para mais informações acesse: www.eixosp.com.br.