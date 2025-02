Duplicação da SP-294: Obras no trecho de Adamantina devem começar ainda neste semestre

A aguardada duplicação da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) está prestes a se tornar realidade para os motoristas que trafegam pelo trecho que inclui Adamantina. De acordo com informações divulgadas pela concessionária responsável, a Eixo SP, os trabalhos terão início ainda no primeiro semestre de 2025.

A concessionária confirmou que o investimento total para a duplicação da SP-294 está estimado em R$ 1,3 bilhão, e a previsão de conclusão é de cinco anos. Com a modernização, a rodovia passará a contar com duas pistas duplas, além da remodelação dos dispositivos de acesso às cidades, a construção de novos viadutos e dispositivos de retorno. Para garantir a segurança dos pedestres, estão previstas a instalação de passarelas, sendo duas delas planejadas para Adamantina.

A separação das novas pistas será feita de acordo com as características de cada trecho, alternando entre canteiros centrais e barreiras de segurança.

Os avanços na infraestrutura da SP-294 já puderam ser observados em outras regiões. No trecho entre Marília e Oriente, as obras de duplicação foram concluídas em agosto do ano passado, representando um investimento superior a R$ 220 milhões. Além disso, a concessionária segue implementando serviços emergenciais e melhorias ao longo da rodovia, como o SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) e pontos de descanso para caminhoneiros, com estruturas em cidades como Iacri e Flórida Paulista.

Com o início das obras no trecho de Adamantina, a expectativa é de que a mobilidade e a segurança dos motoristas sejam significativamente aprimoradas, promovendo um impacto positivo para toda a região.