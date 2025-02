FLÓRIDA: Pais alertam sobre brinquedos quebrados no jardim que colocam crianças em risco

Há cerca de 15 dias, nossa reportagem recebeu fotos e reclamações de pais cujos filhos frequentam o parque/playground da Praça Gerson Veronese Ferracini para lazer. Segundo esses pais, o local estaria apresentando problemas e representaria risco à integridade física das crianças.

Os pais também enviaram imagens que comprovam problemas em alguns dos brinquedos, reforçando a veracidade das reclamações e o perigo ao qual as crianças estão expostas.

Diante disso, encaminhamos a demanda ao Setor de Obras da Prefeitura, informando o problema e pedindo uma posição sobre a possível solução. No entanto, de acordo com os pais, até o momento, nenhuma ação foi tomada, já que, de acordo com novas fotos enviadas mostram que a situação permanece inalterada.



A expectativa dos pais é que o problema seja resolvido, garantindo que o parque, que desde sua instalação recebe um grande número de crianças diariamente, continue sendo um espaço seguro de lazer e entretenimento para os floridenses.

Nossa reportagem seguirá acompanhando o caso a situação.