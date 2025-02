Jogador floridense tem contrato renovado com o Flamengo

Na semana passada, o atleta da cidade de Flórida Paulista, Rogério Araújo, renovou seu contrato com a equipe do Flamengo do Rio de Janeiro por mais 3 anos.

Rogério Araújo tem seus familiares no distrito do Indaiá do Aguapeí, em Flórida Paulista e já atua nas categorias de base do clube carioca desde 2021, onde a cada ano vem sempre se destacando, já sendo capitão em algumas partidas e atuando com a camisa 10.

Pelo Flamengo, o jogador já atuou em competições tanto nacionais quanto internacionais, chegando a jogar em países como Estados Unidos, Espanha, Portugal e China, e já chegou a competir contra equipe de alto escalão europeu.

Nesta temporada, Rogério Araújo irá jogar pela categoria sub 17 do Flamengo, podendo estar incluído no esquadrão carioca que jogará o Brasileirão e a Copa do Brasil da categoria, onde sempre os “Garotos do Ninho”, entram como favoritos em todas as competições.

A população de Flórida Paulista sempre apoiará esse jovem talentoso, e sua família e amigos sempre estarão orgulhosos de cada passo que ele dá que fica próximo de chegar a tão sonhada conquista de ser jogador de futebol profissional.