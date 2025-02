LUCÉLIA: Vereador anuncia conquista de R$ 100 mil junto a deputado

Através das redes sociais, o vereador Willian Viana anunciou a conquista de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para o município de Lucélia. A verba atende pedido do vereador, como também do ex-vereador André Baraka e Júlio José Moreno.

“Iniciamos 2025 com muito trabalho e já com conquistas, R$ 100 mil de emenda já em conta do deputado federal Luiz Carlos Motta”, informou o vereador Willian do Foto.

De acordo ainda com o vereador luceliense, do valor destinado, R$ 70 mil será para a Apae de Lucélia e o restante – R$ 30 mil – será destinado para o Posto de Saúde para compra de medicamentos visando o atendimento da população.

O vereador esteve pessoalmente juntamente com o Léo, assessor do deputado, na Apae de Lucélia, sendo recebido pela diretoria da entidade.

“Agradecemos a presença do assessor Léo, do presidente da Apae Domingos e das funcionárias Gabriela e Simone. Agradecemos também os nossos parceiros que não puderam estar presentes, o ex-vereador André Baraka e o Júlio José Moreno”, fianlizaram.