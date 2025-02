PACAEMBU: POSTO DO BORGES obras avançam com instalação de estrutura metálica

As obras da unidade II do Posto do Borges, localizada na via de acesso de Pacaembu, seguem em ritmo acelerado.

O novo empreendimento já chama atenção pela estrutura moderna, projetada para oferecer ainda mais conforto e comodidade aos clientes.

O projeto inclui uma loja de conveniência completa, espaços amplos para abastecimento e outros serviços essenciais, garantindo uma experiência de conforto e eficiência para motoristas e viajantes.

Com a recente instalação da estrutura metálica, a grandiosidade do novo posto começa a tomar forma, reforçando o compromisso do Posto do Borges com inovação e qualidade no atendimento.

Visite a obra na via de acesso de Pacaembu e acompanhe de perto o progresso desse grande empreendimento.