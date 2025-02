JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura inicia reforma dos gramados dos campos de futebol

Após levantamento feito pelos profissionais da Comissão Municipal de Esportes (CME) em parceria com a Diretoria Municipal da Agricultura, os gramados dos campos de futebol na cidade de Junqueirópolis vão receber reformas.

De acordo com a nota enviada à imprensa pela CME, no levantamento feito com equipamentos adequados (GPS e drone) ficou constatado a situação precária em que se encontram a maioria dos campos de futebol da cidade. Ainda de acordo com a nota, para solucionar o problema, de imediato, a diretora de Esportes, Maria Edna Bonancim, autorizou a compra de 1.200 m² de grama para recuperação dos pontos críticos identificados.

Já em execução por uma empresa especializada, segundo informou a CME, o cronograma de recuperação dos gramados teve início no dia 27 de janeiro no Estádio Municipal Raphael Capelli e desde o dia 4 de fevereiro o serviço está sendo realizado no campo do bairro Cristo Redentor. Após a finalização do campo do Cristo, será a vez do campo do bairro Jardim Paulista, informou a nota.

“Os serviços estão sendo realizados por empresa particular, orientado pelo professor Marcos Melo, o professor José Correia, o supervisor da Casa da Agricultura, André Henrique Monteiro de Souza, e o técnico agrícola Anderson Aparecido Inácio. Além da recuperação do gramado, a CME, através do professor Marcos Melo, solicitou juntamente com a diretora da Educação, Maria Edna, a construção de vestiários, colocação de bebedouros de água e tela de proteção nas praças esportivas”, ressaltou a nota.

“Estes campos estão dentro da 1ª etapa, a qual também se estenderá para outros campos existente no munícipio. O projeto de revitalização dos campos conta com apoio da diretora de Esportes, Maria Edna, com a colaboração da Comissão Municipal de Esportes e o respaldo da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis, através do prefeito Élio Furini Neto e do vice-prefeito Daniel Marques”, concluiu a nota.