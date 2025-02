FAI recebe os calouros em um evento repleto de emoção e alegria

Na segunda-feira, 10, o Centro Universitário de Adamantina recebeu seus novos alunos em um evento repleto de emoção e alegria.

Os calouros foram recebidos com brindes especiais: uma agenda e uma vela, representando a luz do conhecimento que os acompanhará ao longo de sua trajetória acadêmica.

A Pró-Reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli, destacou a importância do aprendizado e da troca de experiências entre alunos e professores. “Nós preparamos uma atividade lúdica com as luzes, para mostrar aos calouros que ensinar é iluminar caminhos e que nossa intenção é proporcionar um futuro brilhante. Na FAI, temos mestres, professores e doutores que brilham com o conhecimento e, a partir de hoje, vão transferir esse conhecimento para eles”, ressalta.

Um vídeo institucional foi exibido para apresentar as instalações da instituição. Os professores também conduziram os estudantes em uma visita pelos espaços acadêmicos, ajudando-os a se familiarizarem com a estrutura que os acompanhará durante seus anos de formação.

Um dos pontos altos do evento foi a gravação de um vídeo especial na área externa do campus, utilizando um drone para captar a essência desse momento marcante. A produção representou, de forma visual, a transferência do conhecimento através da luz, simbolizando o caminho iluminado que proporcionará um futuro brilhante aos novos alunos.

A professora Rosângela Aparecida Galdi da Silva, do curso de Pedagogia, recebe os calouros de braços abertos e compartilhou um pouco de sua trajetória na FAI. “Vamos estudar e aprender juntos. Assim como eles estão começando hoje, eu também comecei aqui na FAI, anos atrás. Com muita persistência e disciplina, conseguimos ter uma excelente formação. Os alunos podem contar com todos os professores dos cursos em qualquer momento e dúvida. Nós estamos aqui para recebê-los de braços abertos, para somar e ajudá-los a realizarem seus sonhos”, diz.

Entre os calouros, o entusiasmo e a esperança eram visíveis. Isadora, do curso de Direito, expressou sua expectativa em relação à nova fase: “Espero entrar em uma nova família e conquistar muito aprendizado, conhecimento e amigos”, conta.

O reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, dá as boas-vindas aos novos alunos. “Cada um de vocês chega aqui carregando sonhos, expectativas e o desejo de crescimento. Saibam que estão no lugar certo para transformar essas aspirações em realidade. O aprendizado que vocês irão vivenciar aqui será muito mais do que conteúdos e disciplinas – será uma experiência de vida, onde professores e colegas estarão ao vosso lado, guiando e apoiando cada passo. Nossa missão é garantir que cada um de vocês saia daqui preparado para enfrentar desafios e brilhar na sua área de atuação. Sejam bem-vindos à família FAI!”, finaliza.