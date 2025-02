Caminhão carregado com ovos tomba em vicina

Um caminhão carregado com ovos, tombou no início da noite de ontem (10) na vicinal Bastos / Rancharia.

Relatos colhidos do condutor pelas equipes que atuaram na ocorrência dão conta de que, ao acessar o dispositivo, a carga movimentou sobre a carreta, ocasionando o tombamento do veículo.

O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para uma unidade de saúde.

Na manhã de hoje, o caminhão ainda permanecia no local no aguardo do transbordo e remoção da carga.