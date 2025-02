Folha Regional divulgará artistas, artesãos e profissionais de cultura em Flórida Paulista

O Grupo Folha Regional (Jornal, TV e Sites) está promovendo a divulgação de artistas, artesãos e profissionais ligados ao meio cultural em Flórida Paulista.

A ação, que ganhou o nome de “Vitrine da Cultura – Folha Regional”, visa cadastrar todos os floridenses que atuam nos meios citados acima para um banco de dados com nome, e-mail, contato e outras informações.

Com estes dados em mãos, o Grupo Folha Regional promoverá a divulgação dos talentos floridenses via matéria jornalística no site Folha Regional NET e redes sociais.

A coleta de dados ficará disponível por 15 dias e ocorrerá anualmente, visando manter os dados sempre atualizados.

Para se cadastrar agora, basta clicar AQUI, e ao ser redirecionado, responder ao questionário, o que leva menos de um minuto.