FAPIDRA 2025: Show de Gusttavo Lima é cancelado, organização anuncia Jorge & Mateus

A organização da Feira Agropecuária e Industrial de Dracena (FAPIDRA) anunciou oficialmente o cancelamento do show do cantor Gusttavo Lima, que estava previsto para a edição de 2025 do evento.

Durante a realização da FAPIDRA 2024, a organização havia divulgado a apresentação do artista como uma das atrações confirmadas para o próximo ano. A reserva da data chegou a ser feita na agenda de Gusttavo Lima, porém, de acordo com a organização do eventos, mudanças estratégicas na condução da carreira do cantor – incluindo alterações no formato e na quantidade de shows que ele realizará em 2025 – inviabilizaram a realização do espetáculo.

Com o compromisso de manter a transparência com o público, a organização informou o cancelamento antes mesmo da abertura oficial das vendas. Todas as atrações da FAPIDRA 2025 serão divulgadas ao longo da semana.



ANUNCIADO SHOW DE JORGE & MATEUS

Momentos após anunciar o cancelamento do show de Gusttavo Lima, a organização anunciou a primeira atração da festa, o show de Jorge & Matheus.

Ainda na postagem, os organizadores agradeceram a compreensão do público e reforçam que a programação oficial contará com outros grandes nomes da música.