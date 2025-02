LUCÉLIA: É hoje as semifinais do Campeonato Municipal de Férias de Futsal

Depois de várias partidas, com grandes emoções nas últimas semanas, quatro equipes entrarão em quadra na busca de duas vagas para as finais do Campeonato Municipal de Férias de Futsal de Lucélia.

Os confrontos das semifinais da competição luceliense está marcado para acontecer na noite desta quarta-feira (12), no Ginásio de Esportes Eng. Agrônomo Daniel Luiz Dias.

No primeiro confronto marcado para iniciar às 20h15 o Morro/ Marcin Funilaria enfrenta o Black Sharks/ Foto Bandeirantes

Já no segundo jogo, União Norte Sul / Cesta Básica Moreira e Morro/ Siri Burg/ Pizzaria Itália disputam a outra vaga para a decisão.

O Campeonato Municipal de Férias de Futsal de Lucélia tem atraído grande público no Ginásio de Esportes e nesta quarta-feira, sem dúvida é dia de casa cheia para conferir dois jogos que promete disputa intensa e muita emoção.

A organização do Campeonato Municipal de Férias de Futsal de Lucélia é da Prefeitura de Lucélia através da SECEL (Secretária de Educação Cultura Esportes e Lazer de Lucélia).

A SECEL e a Prefeitura convidam a população para conferir os jogos das semifinais e conhecer as duas equipes finalistas do Campeonato Municipal de Férias de Futsal de Lucélia 2025.