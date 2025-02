TUPI PAULISTA: Sebrae-SP e Prefeitura reúnem empresários para lançamento do Programa Cidade Empreendedora

Tupi Paulista deu um importante passo rumo ao fortalecimento do empreendedorismo com a adesão ao Programa Cidade Empreendedora, uma parceria estratégica entre o Sebrae-SP e a Prefeitura Municipal. O evento de lançamento, realizado nesta segunda-feira (10), reuniu mais de 60 empreendedores, lideranças empresariais e representantes do município no Auditório Municipal.

Na ocasião, o prefeito Juliano Guiro comemorou a participação dos empresários e a grande expectativa para o programa. “Fico emocionado ao ver a adesão que tivemos neste lançamento. O Empretec é só o começo, temos ações programadas para todo o ano de 2025 e projeções para os próximos anos. O desenvolvimento da cidade depende de nós. É o momento de Tupi dar um salto, mudar de patamar, investindo no nosso comércio e nos nossos empreendedores. Agradeço a presença de todos e acredito que hoje estamos dando o start para um futuro melhor para nossa cidade.”

A consultora de negócios do Sebrae-SP Selma Luz e o analista de negócios do Sebrae-SP Bruno Stellato apresentaram as ações que serão desenvolvidas no município ao longo do ano, como o Seminário Empretec, programa Loja do Futuro, inclusão produtiva para geração de emprego e renda, capacitação de servidores públicos, compras públicas para empreendedores, gestão empresarial e educação empreendedora. Todas as ações visam fortalecer os setores de agronegócios, indústria, comércio, serviços e construção civil.

Além disso, durante o evento, os empreendedores locais puderam se inscrever no Empretec, que está previsto para acontecer em Tupi Paulista no mês de março, com 100% do custo subsidiado pela Prefeitura.

Silvana Cristina Rigueira, proprietária de uma loja de decoração de festas infantis na cidade, demonstrou entusiasmo e reforçou a importância de ações voltadas aos empreendedores. “A cidade de Tupi Paulista merece ter um comércio forte. Vejo um potencial muito grande nesse curso para os empreendedores, e quero participar ao lado de pessoas que querem ver a cidade crescer.”

Júlio Marcel Carmona Menegatti, proprietário de empresas locais, também destacou seu contentamento com as propostas para a cidade. “Se as empresas abrirem a mente para o cenário que estamos vivendo hoje, isso vai movimentar muito a economia do nosso município. É muito interessante que os empreendedores busquem se qualificar ainda mais para a cidade se desenvolver dia após dia”.

Informações

Para mais informações sobre o Programa Cidade Empreendedora e o Empretec em Tupi Paulista, entre em contato com o Sebrae Aqui de Tupi Paulista pelo telefone (18) 3851-1128.