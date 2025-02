JUNQUEIRÓPOLIS: Vereadores aprovam projetos que autorizam a Prefeitura adquirir Van e efetivação de concursados

Em regime de urgência, na sessão ordinária de segunda-feira, 10/2, da Câmara Municipal, os vereadores de Junqueirópolis aprovaram dois importantes Projetos de Lei Complementar (PLC). Foram aprovados por unanimidade de votos os projetos nº 005/2025 e o 006/2025.

O PLC – 005/25, autoriza a prefeitura abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.018.000,00 para a aquisição de um veículo Van de 16 lugares, que será utilizado no Setor da Saúde, e também a quitação das obras e instalações do Complexo da Saúde.

Já o PLC – 006/25, autoriza o executivo a criar oito novos cargos de provimento efetivo. São dois cargos para motoristas, um para psicólogo e cinco para técnico esportivo.

De acordo com o exposto durante a sessão pelo presidente da Câmara Municipal, Edvaldo Carvalho (PL), todos os profissionais que serão efetivados com a abertura dos novos cargos são referentes ao último concurso público realizado pela Prefeitura de Junqueirópolis.

Edvaldo Carvalho ainda reforçou o compromisso em dar celeridade às votações dos projetos que vão beneficiar diretamente ou indiretamente a população durante a sua presidência. “Estes dois projetos entraram na Câmara na sexta-feira, 7 de fevereiro, em regime de urgência. No mesmo dia nos reunimos com o diretor administrativo Adílio Bortolatto, sanamos as dúvidas e, em tempo recorde, apreciamos, colocamos para votação e aprovamos os dois projetos”, informou o presidente.

Ainda no expediente do dia, os vereadores apresentaram 21 indicações e aprovaram, também por unanimidade de votos, dois Requerimentos.

A próxima sessão ordinária será realizada na segunda-feira, 17/2, às 19h.