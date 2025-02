FUNERÁRIA FLÓRIDA realiza melhorias para atendimento aos conveniados

A Funerária Flórida segue investindo em melhorias para proporcionar um atendimento ainda mais qualificado aos seus conveniados em Flórida Paulista. Recentemente, foram realizadas diversas melhorias, incluindo nova pintura, aprimoramento da estrutura física e a instalação de ar-condicionado, garantindo mais conforto e bem-estar para as famílias atendidas.

Sob a direção das irmãs Aline e Adriana Zafanelli, com o atendimento atencioso do sobrinho Lucas, a Funerária Flórida mantém sua tradição e compromisso com os floridenses, oferecendo suporte nos momentos mais delicados.

Além do seguro funeral, a empresa disponibiliza uma ampla rede de benefícios, incluindo uma lista completa de médicos e profissionais de saúde, além de descontos exclusivos em diversas empresas da cidade e região.

Telefones para contato: (18) 3581-1576 | (18) 99806-1576.