FLÓRIDA: Reunião busca viabilizar o projeto da Feira da Mulher Empreendedora

No dia 7 aconteceu uma reunião visando a implantação do projeto da Feira da Mulher Empreendedora em Flórida Paulista.

O encontro foi realizado com a idealizadora do projeto da Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina, Luciana Pereira e contou com a presença da presidente da Câmara Priscila Massa, presidente do Fundo Social de Flórida Paulista Marcia Andriotti e de Simeia Ferrarezi (esposa do vice-prefeito Tairo).

Na reunião foi buscada informações visando a implantação da Feira da Mulher Empreendedora, sobre todos os aspectos como incentivo ao empreendedorismo na cidade e forma de divulgação e a realização do evento.

O projeto da Feira da Mulher Empreendedora na região tem como iniciante a cidade de Adamantina, idealizado por Luciana Pereira; foi depois para Pacaembu e no ano passado, em Lucélia. O projeto consiste em dar oportunidade de empreendedoras apresentarem seus produtos fruto de seu trabalho e talento, como fonte de renda.

A iniciativa é sucesso nas cidades que tem sido realizada pois incentiva o empreendedorismo feminino e ao mesmo tempo, garante maior exposição dos produtos produzidos pelas mulheres. “Esse é o nosso objetivo também para as mulheres floridenses”, finalizou Priscila Massa.

De acordo ainda com a presidente da Câmara Municipal, a iniciativa precisa do apoio da administração municipal e também do poder legislativo, para que juntos passam viabilizar o projeto para incentivar a geração de renda para as mulheres floridenses.

“Estamos iniciando as trativas para a implantação da Feira da Mulher Empreendedora, e acredito que agora com o apoio da Marcia Andriotti e da Siméia Ferrarezi, tem tudo para acontecer”, afirmou.

Priscila Massa ainda agradeceu a idealizadora do projeto que esteve na reunião para falar da iniciativa, Luciana Pereira. “Com certeza iremos precisar da Luciana Pereira para que o projeto se torne realidade também em Flórida Paulista”, finalizou Priscila Massa.

A reunião entre a idealizadora do Projeto Feira da Mulher Empreendedora e as floridenses ocorreu na sede do Folha Regional em Adamantina.