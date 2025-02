JUNQUEIRÓPOLIS: Deputado Mauro Bragato viabiliza verba de R$ 500 mil para Saúde

No último dia 7 de fevereiro, o prefeito Neto Furini recebeu a visita de Ricardo Rived Garcia, assessor do deputado estadual Mauro Bragato.

Na oportunidade esteve presente também o vice-prefeito Daniel Marques, o presidente da Câmara Municipal, Edvaldo Carvalho e vários vereadores.

O assessor veio pessoalmente entregar ofício confirmando a liberação de uma verba no valor de R$ 500 mil para Junqueirópolis. A verba viabilizada através de emenda impositiva do deputado, tem como destino o setor de Saúde devendo ser utilizada para custeio.

O pedido da verba foi apresentado pelo prefeito Neto Furini antes mesmo da posse em visita ao escritório político do deputado Mauro Bragato em Presidente Prudente.

Bragato, desta forma, atende o pedido do prefeito Neto Furini ressaltando que trata-se do resultado da parceria do executivo e legislativo de Junqueirópolis.

Neto Furini agradeceu o deputado Mauro Bragato e afirmou que esse trabalho junto com os vereadores é de fundamental importância para o desenvolvimento de Junqueirópolis. “O deputado Mauro Bragato sempre trabalhou por Junqueirópolis, sendo essa verba mais uma importante conquista para a população”, afirmou.

O assessor Ricardo novamente afirmou que o gabinete do deputado está a disposição e reforçou o compromisso de Mauro Bragato com Junqueirópolis.