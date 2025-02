IRAPURU: Câmara inicia ano aprovando reajuste para funcionalismo

No dia 6 foi realizada a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Irapuru, já que o mês de janeiro é recesso legislativo de acordo com a legislação.

A Câmara Municipal de Irapuru tem como presidente o vereador Edeval Francisco Lyrio (Derval Lyrio) que falou com a reportagem do jornal e site Folha Regional NET.

Derval Lyrio afirmou que na sessão esteve presente todos os vereadores e que foram apreciados em torno de 20 matérias apresentadas pelos vereadores, entre indicação, requerimento e moção.

Ainda o presidente da Câmara, afirmou que no mês de janeiro, mesmo em recesso, foi realizada uma sessão extraordinária onde aprovaram o Projeto de Lei de autoria do executivo concedendo reajuste salarial na ordem de 7,5% ao funcionalismo municipal. Também foi aprovado o reajuste no valor do vale alimentação.

Derval Lyrio destacou que buscará conduzir o legislativo pautado na defesa dos interesses públicos, sempre prezando pela transparência dos trabalhos na Câmara Municipal.

O novo presidente da Câmara Municipal de Irapuru, Derval Lyrio foi eleito na sessão de posse no dia 1º de janeiro, estando em seu segundo mandato como vereador. A Mesa da Câmara ainda é composta pelos vereadores José Carlos Boa (vice-presidente), Joyce Bastos (1ª secretária) e Marcia Regina de Oliveira (2ª secretária).