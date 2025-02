FLÓRIDA: Operação “Transporte Escolar Seguro” fiscaliza veículos em Prefeitura

Na manhã desta segunda-feira (17), o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e a Polícia Militar realizaram uma operação de fiscalização na frota de transporte escolar da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.

A ação ocorreu na Avenida Augusto Roque, ao lado da Escola Pércio, local que é um dos principais pontos de parada dos veículos (ônibus) utilizados no transporte de estudantes. O objetivo da operação foi garantir a segurança dos alunos e a regularidade dos ônibus e vans utilizados no serviço.

De acordo com a Polícia Militar, seis veículos foram vistoriados durante a operação, resultando em 19 autuações por diferentes tipos de irregularidades. Apesar disso, não foram registradas multas ou notificações, pois todos os veículos estavam com a documentação em dia.

A iniciativa faz parte de um esforço contínuo para assegurar que o transporte escolar do município esteja em conformidade com as normas de segurança e trafegue de maneira adequada.

A operação “Transporte Escolar Seguro” reforça a importância da fiscalização preventiva para garantir a proteção dos estudantes e a qualidade do serviço prestado. A expectativa é que novas ações como essa sejam realizadas periodicamente, visando sempre a segurança e o bem-estar da população.