Homem é preso com mais de um 1kg de maconha escondida em mochila em Presidente Prudente

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (28) por tráfico de droga no Parque Alexandrina, em Presidente Prudente (SP).

Conforme o Boletim de Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um homem fazia o tráfico de drogas na própria residência, localizada na Rua Joel Mendonça Mais.

Os policiais foram até o endereço e, ao ser questionado, o homem negou a denúncia.

Entretanto, em vistoria pelo local, os militares encontraram sobre o guarda-roupa de um quarto que fica aos fundos da residência, no interior de uma mochila, um tijolo de maconha e seis outros pedaços da mesma droga.

Questionado sobre o entorpecente, ele negou a propriedade da droga.

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Ainda conforme os policiais, durante o atendimento da ocorrência, eles receberam um novo chamado que informava que um o homem guardava droga no terreno da frente e no carro que estava estacionado, todavia, em vistoria em ambos os locais, nada de ilegal foi encontrado.

Ao todo, foi apreendio 1,043 quilos de maconha.

O homem foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. (Por: Ifronteira)