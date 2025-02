Adolescente de 13 anos é encontrada morta e polícia investiga o caso

A Polícia Civil investiga a morte de uma adolescente de 13 anos, ocorrida na noite desta quarta-feira (19), em Osvaldo Cruz.

A jovem foi encontrada por familiares em sua residência, desacordada, mas ainda com vida. A menor apresentava ferimentos no queixo e no nariz, além de sangramento nasal.

Ela foi socorrida e levada à Santa Casa local, mas, apesar dos esforços médicos, não resistiu e veio a óbito.

A ocorrência foi registrada no plantão da Polícia Civil em Adamantina, que agora conduz as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte.