Campeonato Interdistritos terá segunda rodada neste domingo em Floresta e Eneida

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/L63Z7FXeDO6JnudlnaM7I1

A segunda rodada do Campeonato Interdistritos de Futebol será disputada neste domingo (23/02), às 16h, em Floresta do Sul, onde a equipe local recebe Montalvão. Já no distrito de Eneida, a equipe da casa enfrenta Ameliópolis, às 16h.

O Campeonato Interdistritos de Futebol teve início no último domingo (16/02), com a rodada inaugural disputada no campo do Distrito de Montalvão.

No primeiro jogo, às 14h, as equipes de Ameliópolis e Floresta ficaram no empate em 0 x 0. Na sequência, às 16h, o time de Montalvão venceu Eneida por 2 x 1.

O Campeonato Interdistritos de Futebol, com a realização da Secretaria Municipal de Esporte (Semepp).

As equipes jogarão em turno e returno, sendo classificadas as duas melhores para a final, que será disputada em partida única. A decisão será realizada na ‘casa’ da equipe que obtiver a melhor campanha. A competição tem na organização a Semepp, através de José Clóvis, Marcos Guidio (Tico) e Darci Galbiati.

