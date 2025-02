Cancelado evento de Carnaval em Junqueirópolis

Através de vídeo postado nas redes sociais, nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, o vereador Anderson Neguin falou com a diretora da Educação, Maria Edna Bonancim, que confirmou o cancelamento do evento de Carnaval que ocorreria em Junqueirópolis.

Estava programado para ser realizado pela Cultura com apoio da Prefeitura de Junqueirópolis, o Carnaval “Folia na Praça”, que ocorreria nos dias 28 de fevereiro (sexta-feira) e no sábado (1º de março), na praça Álvaro de Oliveira Junqueira, evento aberto ao público.

De acordo com a diretora de educação, o motivo do cancelamento do evento é em virtude da prevenção quanto a propagação do COVID, em razão de registros da doença em meio a comunidade da Cidade Verde, assim como na região.

Ainda foi ressaltado no vídeo que após bastante diálogo chegou a conclusão que seria melhor o cancelamento para preservar a Saúde da população.

“Não são todas as pessoas que conseguem passar por essa doença e para evitar qualquer situação, que possa gerar dúvida de que o evento poderia ter colaborado para espalhar a doença, o melhor é o cancelamento”, afirmou.

O vídeo foi postado nas redes sociais do vereador Anderson Neguin e está compartilhado em outras redes sociais, visando informar a população de Junqueirópolis.

Nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, a Saúde de Junqueirópolis divulgou um novo boletim sobre a COVID, informando que este ano até o momento foram confirmados 17 casos da doença no Município. Já em Dracena, a cidade vizinha já passou de 200 casos confirmados de COVID, sendo com um óbito confirmado.