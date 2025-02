IRAPURU: Vereadores e vice-prefeito participam de Encontro Regional e apresentam reivindicações

No último sábado, vereadores de Irapuru acompanhados do vice-prefeito Luiz Vittoretti, participaram de um Encontro Regional de Líderes Políticos da Região, ocorrido na cidade de Presidente Prudente.

O encontro organizado pelo deputado estadual Mauro Bragato, contou com a presença do secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab. O evento contou com representantes de toda a região do Oeste Paulista, como prefeitos, vices e vereadores.

De Irapuru além do vice-prefeito, estiveram presentes os vereadores Ederval Francisco Lyrio “Derval Lyrio” (presidente da Câmara Municipal), Márcia Regina de Oliveira “Márcia do Sitio”, Janaina Rocha, Vitor Aparecido Bonato e Fábio Carlos de Lima “Didiu Lima”.

Na ocasião, foram discutidas pautas e reivindicações regionais, onde os vereadores de Irapuru presentes protocolaram demandas para a cidade. Entre elas, foi apresentada uma solicitação de emenda parlamentar para o asfaltamento da extensão da Rua Lázaro Moisés, no trecho entre a Rua Borba Gato e a Casa da Agricultura, e também da Rua Uirapuru, localizada no Parque dos Pássaros.

“Contamos com o apoio do deputado Mauro Bragato para atender às nossas demandas em favor da população de Irapuru”, afirmaram os vereadores.