LUCÉLIA: Prédios dos Postinhos de Saúde recebem obras de reformas e melhorias

A Prefeitura de Lucélia está investindo na melhoria da infraestrutura dos prédios das Estraté-gias Saúde da Família (ESF), popularmente conhecidos como “Postinhos de Saúde”.

As obras fazem parte de um amplo projeto de revitalização dessas unidades, com o objetivo de proporcionar um ambiente mais adequado e acolhedor para a população e para os profissionais de saúde.

As reformas e melhorias estão sendo realizadas por meio de recursos próprios da Prefeitura Municipal e também com o apoio do Poder Legislativo, por meio de emendas impositivas destinadas pelos vereadores no ano de 2024. Entre as principais intervenções estão a nova pintura das unidades, instalação de coberturas e diversas obras de reparo e manutenção predial.

Nos últimos dias, o prédio do ESF João Garcia Maldonado, conhecido como “Postinho da Vila Renó”, está passando por uma importante reforma. Devido à execução dos serviços, o atendimento à população foi temporariamente interrompido durante a semana. A expectativa é que a unidade volte a funcionar normalmente assim que as obras forem executadas na próxima semana.

Outras unidades que também receberam melhorias recentes foram o ESF João Domingos Neto, conhecido como “Postinho do Parque das Palmeiras”, e o ESF Gumercindo de Brito, o “Postinho da Vila Cayres”. Com essas reformas, a Prefeitura reforça seu compromisso com a melhoria dos serviços de saúde e a valorização dos equipamentos públicos.

A gestão municipal destaca que a iniciativa visa garantir um atendimento de qualidade, proporcionando espaços mais organizados e confortáveis para pacientes e profissionais da saúde. “Com espaços mais organizados e acolhedores, seguimos avançando para oferecer um atendimento de qualidade para a população”, informou a Prefeitura de Lucélia.