Agronomia da FAI e Sebrae promovem minicurso “Gestão de propriedades rurais”

A fim de proporcionar uma formação complementar aos estudantes e profissionais da área agropecuária, ampliando seus conhecimentos em gestão rural, o curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina promoveu o minicurso “Gestão de Propriedades Rurais”, no último dia 19, das 19h30 às 21h, no Câmpus II. Participaram da atividade produtores rurais e estudantes do 3º e 5º ano.

Ministrado no miniauditório do Bloco V pelo docente da FAI, Prof. Me. Pedro Luis Bilheiro – graduado em Administração, especialista em Planejamento e Gestão Municipal e mestre em Educação –, o minicurso permite a aplicação de conceitos acadêmicos no contexto real das propriedades rurais.

Foram abordadas estratégias de planejamento, controle financeiro, uso de tecnologias e sustentabilidade, visando aumentar a produtividade e a rentabilidade no campo.

Conforme afirma o coordenador do curso de Agronomia, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli, a gestão eficiente das propriedades rurais é “essencial” para enfrentar os desafios do setor agropecuário, como oscilações de mercado, custos de produção e exigências ambientais.

“Este minicurso ofereceu conhecimentos práticos e ferramentas modernas para aprimorar a tomada de decisão, garantindo maior competitividade e sustentabilidade no agronegócio”, ressalta.

O evento foi organizado pelo SEBRAE em conjunto com a coordenação do curso de Agronomia, Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) e Prefeitura do Município de Adamantina.