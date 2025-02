PROPPG disponibiliza edital para submissão de projetos científicos sem solicitação de fomento

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) do Centro Universitário de Adamantina (FAI) está com edital aberto para o recebimento da submissão de projetos científicos sem solicitação de fomento interno ou externo e que nãos e caracterizem como Iniciação Científica.

A ideia, segundo o Edital nº 008/2025, é organizar e normatizar o desenvolvimento de projetos de pesquisa desenvolvidos na FAI e “que não se interessem em submeter projetos nos Editais com disponibilização de fomento ou de projetos de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) que necessitem de apoio da PROPPG e/ou documentos formais para submissão em Comitês de Ética em Pesquisa”.

Como o edital é de fluxo contínuo, ele permanecerá aberto até o início do próximo Ano Letivo, com prazo final de submissão de projetos no dia 30 de janeiro de 2026.

Para tanto, o projeto de pesquisa – a ser desenvolvido no âmbito do Centro Universitário de Adamantina e/ou na comunidade local ou regional – deverá ter a viabilidade técnica de execução de 12 meses, sem o custeio de despesas de projetos por parte da PROPPG. Os projetos envolvendo experimentos com animais e seres humanos deverão ser submetidos aos respectivos Comitês de Ética.

Inscrição e avaliação

Ainda de acordo com o edital, “toda a submissão da proposta será realizada pelo professor orientador, responsável pelo projeto, exclusivamente pela Central Docente, na aba da PROPPG, através do site institucional www.fai.com.br”.

Os projetos serão analisados pela equipe da PROPPG, que terá um prazo de dez dias úteis para avaliar e disponibilizar o resultado na plataforma.

Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível no Portal da FAI.