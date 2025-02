JUNQUEIRÓPOLIS: Deputada estadual anuncia destinação de recursos para a Santa Casa e cestas básicas

Na terça-feira, dia 18 de fevereiro, os vereadores Renato Vieira e Samir Tino, ambos do PL de Junqueirópolis, foram recebidos no gabinete da deputada estadual Dani Alonso na Assem-bleia Legislativa do Estado de São Paulo.

De acordo com o vereador Renato Vieira, na oportunidade foram protocolados diversos pe-didos em nome dos vereadores do PL de Junqueirópolis para diversos setores da cidade.

Através de vídeo postado nas redes sociais, a deputada Dani Alonso, juntamente com os vereadores anunciou a destinação de imediato de R$ 350 mil para Junqueirópolis.

A deputada ressaltou que deste valor, a importância de R$ 250 mil será para custeio de Saúde para a Santa Casa de Junqueirópolis e o restante será com 1.000 cestas básicas através do Fundo Social do Estado de São Paulo.

Ainda no vídeo, a deputada Dani Alonso afirmou que está atendendo os vereadores de Junqueirópolis, Renato Vieira, Samir Tino e Edvaldo Carvalho. “Tenho muito orgulho do grande time que o PL formou em Junqueirópolis”, afirmou.

A deputada Dani Alonso ainda ressaltou que juntamente com o deputado federal Capitão Augusto já destinaram diversos recursos para Junqueirópolis e que outros recursos serão viabilizados para a população.